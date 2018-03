Pisa – Carrarese, info sulla vendita dei biglietti

PISA – La società comunica che per la gara Pisa-Carrarese, in programma sabato 24 marzo (ore 20.30) all’Arena Garibaldi Stadio Romeo Anconetani e valida per la 32° giornata del campionato di serie C, la prevendita dei biglietti, con l’esclusione del settore di Curva Nord che risulta già esaurito, inizierà oggi (ore 16.30).

Come sempre la prevendita sarà attiva:

– Presso il PISA POINT di via Luigi Bianchi (pagamenti anche con POS, BANCOMAT, CARTA di CREDITO).

– Presso tutti i punti vendita del circuito Bookingshow (dove saranno aggiunti i diritti di prevendita).

– On-line seguendo la procedura apposita sul sito www.bookingshow.it

Per acquistare i biglietti, massimo 4 a persona, è obbligatorio presentare un valido documento di identità (Carta di Identità, Passaporto o Patente) o la nuova Fidelity Card per tutti gli intestatari dei biglietti. Per i minori di 14 anni è sufficiente il codice fiscale o la tessera sanitaria.

Questi i prezzi

Tribuna Superiore

Intero: 33.00 euro

Ridotto: 28.00 euro

Speciale ragazzi: (6-14 anni) 5.00 euro

Tribuna Inferiore

Intero: 22.00 euro

Ridotto: 17.00 euro

Speciale ragazzi: (6-14 anni) 5.00 euro

Gradinata

Intero: 15.00 euro

Ridotto: 10.00 euro

Speciale ragazzi: (6-14 anni) 5.00 euro

Curva Sud

Intero: 10.00 euro

Ridotto: non previsto

RIDOTTO: riservato agli invalidi, muniti di documentazione, e ai ragazzi nati dall’1/01/2002 al 31/12/2003

SPECIALE RAGAZZI: riservato ai nati dall’1/01/2004 al 31/12/2011 che acquistano un biglietto insieme a un parente entro il 4° grado