Pisa, chiesto l’aumento della capienza per la gara con il Benevento

PISA – In relazione alla gara Pisa-Benevento in programma all’Arena Garibaldi venerdì 23 agosto e valida come prima giornata del campionato Serie BKT 2019-2020 la società Pisa Sporting Club informa di aver provveduto questa mattina a richiedere alle Autorità competenti un ampliamento della capienza attuale.

Tale richiesta si rende necessaria in considerazione dell’esaurimento, in fase di Campagna Abbonamenti, dei posti disponibili nel settore di Curva Nord e dei pochissimi biglietti rimasti a disposizione nel settore di Gradinata a fronte di un’elevata richiesta di partecipazione da parte della tifoseria nerazzurra.