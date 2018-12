A Pisa ci si prepara ad un fine anno entusiasmante da vivere in Piazza

PISA – Pisa si prepara a festeggiare in grande stile l’avvento del nuovo anno 2019 con una serie di spettacoli, facenti parte degli eventi inseriti nel calendario “Natale di stelle 2018” che si protrarranno sino al prossimo 6 gennaio, e presentati agli organi di informazione presso la sala stampa del Comune di Pisa.

di Giovanni Manenti

Una serata, quella di San Silvestro, che si aprirà nel tardo pomeriggio del 31 dicembre con una sfilata itinerante della Compagnia Accademica Creativa “Bianche Presenze”, che si snoderà da Piazza Vittorio Emanuele II sino a Borgo attraversando Corso Italia e Piazza XX Settembre, spettacolo poi replicato alle 21,30, per poi giungere al clou in Piazza Garibaldi dove, a partire dalle ore 22 si esibiranno sul palco appositamente allestito e presentati dalla giornalista Rai Maria Elena Fabi, dapprima il Gruppo musicale degli “Adika Pongo”, con brani di Discomusic, e quindi toccherà alla nota attrice e, soprattutto, imitatrice Emanuela Aureli intrattenere i presenti con la sua irrefrenabile ironia e simpatia proponendo alcune delle sue gag più note ed apprezzate.

Ma non può esistere fine anno che si rispetti senza il tradizionale brindisi di mezzanotte e relativo scambio di Auguri, al quale sarà presente anche il Sindaco Michele Conti, con successivo spettacolo pirotecnico sul Ponte di Mezzo prima che riprenda il concerto degli Adika Pongo è quindi tocchi per l’ultima volta alle “Bianche Presenze” concludere la serata con il loro messaggio augurale per un sereno 2019.

“Una serie di eventi particolarmente prestigiosi per la nostra città – dice l’assessore al commercio Paolo Pesciatini e che vedono concludere l’anno con le nostre vie e piazze che ospiteranno eventi altrettanto importanti, a partire dalle sfilate delle “Bianche Presenze”, per poi avere intrattenimenti con la comicità di Manuela Aureli e la sonorità del Gruppo “Adika Pongo”, il tutto con la presentazione della giornalista Rai Maria Elena Fabi. Una serie di eventi facenti parte del calendario “Natale di stelle 2018” che sono stati oggetto di celebrazione anche da parte del Canale Nazionale di Rai2 e che si sono potuti realizzare grazie alla collaborazione di tutti coloro che vi hanno lavorato, ivi compresa la Stampa che non ha mai fatto mancare il proprio appoggio nel divulgare le varie iniziative.

“Voglio ringraziare a nome della Band la città di Pisa – dice Costantino Ladisa – per questa opportunità che ci è stata concessa, per uno spettacolo che abbraccia tutto il genere della Disco Music, che riunisce varie generazioni e le famiglie, in quanto diverte grandi e più giovani.

“Abbiamo anche introdotto pezzi più moderni – Francesca Silvi – il che ci consente di coinvolgere anche i ragazzi alla stessa stregua dei meno giovani, ragione per cui le nostre esibizioni riescono ad avere un più che soddisfacente contorno di pubblico di ogni fascia di età”.

Tutti gli orari

ore 18.00 e 21.30 (piazza Vittorio Emanuele II, Corso Italia, piazza XX Settembre e Borgo) spettacolo itinerante “Bianche Presenze”;

ore 22.00 (piazza Garibaldi/Ponte di Mezzo)

presenta Maria Elena Fabi,concerto del Gruppo musicaleAdika Pongo;

ore 22.45 Spettacolo comico diManuela Aureli;

ore 24.00 Brindisi di Auguri di buon anno;

ore 00.05 Spettacolo pirotecnico;

ore 00.30 concerto del Gruppo musicale Adika Pongo;

ore 00.30 spettacolo itinerante “Bianche presenze”.

I protagonisti della Notte di Capodanno

Emanuela Aureli Lo spettacolo in piazza Garibaldi vedrà l’artista ripercorrere in una inedita versione tutto il meglio del proprio repertorio, con le imitazioni più celebri di donne quali Milly Carlucci, Maria De Filippi, Barbara D’Urso, Valeria Marini, Mara Venier, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Malika Ayane, Sandra Mondaini, Romina e Patty Pravo, tanto per citarne alcune, ma anche personaggi maschili come Beppe Grillo e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nativa di Cesi, frazione del comune Terni, esordisce nel 1992 nella “Corrida”di Corrado poi partecipa a “Stasera mi butto… e tre” (Rai 2), per poi tornare sugli schermi con “I Cervelloni” (Rai1) tre anni più tardi e “Aria Fresca” (Telemontecarlo), mentre nel 1996 è nel cast di “Su le mani” (Rai1). Dal 1997 al 1999 è tra gli ospiti fissi di “Domenica In” con le sue imitazioni, mentre il 1999 la vede impegnatissima: in televisione in “Sanremo estate” e “Caccia al lupo“, debutta in radio con “Il programma lo fate voi” (RaiRadio2) al fianco di Enrico Vaime e al cinema, nel “Il principio erano le mutande” di Anna Negri. Nello stesso anno partecipa al programma che la farà conoscere ancora di più al pubblico, “Buona Domenica”, voluta da Maurizio Costanzo dove rimane per sette stagioni, fino al 2006. Nel frattempo partecipa alla seconda edizione di “Baciami Versilia” nel 2003 recita in Carabinieri 4 fiction di Canale5 e partecipa ad altri due programmi radiofonici, “Donna Domenica” e “6 1 0“, condotto da Lillo e Greg (Rai Radio2). Torna su Rai 1, come ospite fisso, nell’estate 2007 a “Stasera mi butto” e, nella stagione 2007/2008, nella “Domenica In” condotta da Lorena Bianchetti. Nel 2009 partecipa alla quinta edizione di “Ballando con le stelle”. Sempre nel 2009 esordisce come pittrice con una mostra insieme al suo maestro Elvino Echeoni dal titolo “Artisti si Nasce?“. Nel 2010 fa parte del cast comico di “Voglia d’Aria Fresca” con Carlo Conti. Dal 2010 conduce “Crazy Parade” (Rai2) e entra a far parte come protagonista nel cast di “Menopause The Musical” insieme ad altre tre interpreti scatenate e trascinanti come Fioretta Mari, Fiordaliso e Manuela Metri. L’imitatrice prende parte a due talent show di Rai 1, nel 2012 a “Tale e Quale Show” condotto da Carlo Conti , e nel 2013 a “La Terra dei cuochi” con Antonella Clerici.

Adika Pongo Il gruppo è considerato la massima espressione “Disco-Soul” italiana. Nel 1994 leader e fondatore fu Niccolò Fabi, oggi cantautore affermato. Nata come Tribute band di gruppi anni ’70 come Chic, Earth Wind & Fire, Sisters Sledge, Kool & The Gang, nel tempo ha affermato la sua musica fino a suonare in giro per tutta l’Europa una media di cento date ogni anno. Hanno suonato con i grandi della musica soul, come Lionel Richie, Kool & The Gang. Gli Adika Pongo sono la prima band italiana in assoluto ad aver firmato un contratto discografico per la Expansion Records, la prima etichetta Soul in assoluto. La loro musica è suonata in radio e podcast di Inghilterra, Olanda, Brasile, Francia, Germania, Giappone e molti altri Paesi. Sono i primi italiani ad aver raggiunto il 5° posto nella importantissima Uk Soul Chart.