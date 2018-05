“Pisa Città della Ceramica”: il via alla mostra evento a San Michele degli Scalzi

PISA – Sabato 5 maggio alle ore 18 a Pisa, verrà inaugurata la più grande mostra sulla ceramica mai realizzata in Italia, “Pisa città della ceramica“, che si sviluppa in quattro sedi principali (San Michele degli Scalzi, Museo Nazionale di San Matteo, Palazzo Blu e dal 1° giugno Camera di Commercio) e numerosi percorsi nel territorio, alla scoperta di mille anni di arte e artigianato, tra commerci internazionali e trasformazioni sociali e culturali.

ANTEPRIMA IN COMUNE. Alle ore 15.30 in Sala delle Baleari Palazzo Gambacorti la presentazione della nuova edizione del libro “Liber Maiorchinus de gestis Pisanorum illustrious“, una delle opere letterarie più importanti del Medioevo pisano, aprirà ufficialmente il cartellone degli eventi collaterali della mostra, che si estende su 6 mesi.

APERTURA. L’apertura ufficiale al pubblico è alle ore 18 con inaugurazione a San Michele degli Scalzi.

BIGLIETTI. Il biglietto tra le quattro sedi è unico (con tagliandi per ogni sede vidimabili), ma è gratuito per SMS e Camera di Commercio, mentre sarà ridotto per San Matteo (2,50 euro da loro sito) e Palazzo Blu (2,00 euro sempre dal loro sito).