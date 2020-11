PISA – Il Responsabile della CAN Serie A e B Nicola Rizzoli ha affidato la gara Pisa-Cittadella in programma sabato 28 novembre (ore 14) e valida per la 9° giornata del Campionato Nazionale di Serie B a Ivano Pezzuto di Lecce.

Il direttore di gara sarà assistito da Domenico Palermo di Bari e Riccardo Annaloro di Collegno. Il Quarto Uomo sarà Matteo Gariglio di Pinerolo.