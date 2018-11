Pisa Comedy Fest al via al Leningrad Cafe e al Teatro Nuovo

PISA – Dopo il successo estivo torna l’edizione invernale del Pisa Comedy Fest per quattro giorni di eventi. il 29 e il 30 Novembre al Leningrad Cafè e l’1 e il 2 Dicembre al Teatro Nuovo.

Il festival è il frutto dell’impegno e della costante dedizione del Leningrad Café in collaborazione con ADA – Arsenale Delle Apparizioni, Associazione BEAT, Policardia Teatro e Associazione IMATS.

Dopo il successo della prima edizione il Leningrad Café ripropone l’unico festival pisano incentrato sulla comicità, l’umorismo e la satira. La risata viene utilizzata come zona franca per soppesare, rivalutare e scardinare i preconcetti e gli stereotipi che dominano l’immaginario collettivo, dando gli strumenti per riuscire a cambiare prospettiva, dare il giusto peso ai problemi della quotidianità e per vivere con il cuore più leggero e la mente più fresca.

La chiave di lettura comica non è un semplice modo per far ridere lo spettatore, ma un’attitudine, un paradigma con cui esorcizzare e svilire i problemi che al giorno d’oggi attanagliando la società contemporanea, creando quel distacco che permette la riflessione critica, oltre che comica, della realtà. Il sarcasmo è uno strumento chirurgico, che permette di vedere i difetti e limare gli spigoli, mentre l’autoironia è uno specchio per far rendere conto di quello che realmente viene affrontato. Un festival energico e carico di contenuti, con partecipazioni nazionali e nuove realtà locali!

IL PROGRAMMA DEL PISA COMEDY FEST

29 NOVEMBRE:

21.30 Saverio Raimondo con “Free Jazz” al Leningrad Cafè

apertura di Salvatore Zappia e Ivano Bisi del collettivo “T.S.O.” Trattamento Satirico Obbligatorio”

30 NOVEMBRE:

21:30 Stefano Bellani con “4- al genitore” al Leningrad Cafè

1 DICEMBRE:

20:30 Policardia Teatro con “Solo una favola” al Teatro Nuovo

22:00 ADA- Arsenale delle Apparizioni con “Improducers” al Teatro Nuovo

2 DICEMBRE:

20:30 ADA- Arsenale delle Apparizioni con “Fight Club di improvvisazione teatrale” al Teatro Nuovo

22:30 Compagnia I Trattori con “Mala Sang” al Teatro Nuovo

Biglietti. 10 euro per la singola serata al Teatro Nuovo Pisa; 18 euro per entrambe le serate al Teatro Novo Pisa

Gli spettacoli al Leningrad Cafè sono gratuiti, l’ingresso è riservato ai soci Entes