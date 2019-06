Il Pisa continua ad allenarsi. Antivigilia sul prato dell’Arena

PISA – Allenamento pomeridiano sul prato dell’Arena per il Pisa Sporting Club che prosegue nella sua marcia di avvicinamento alla gara di ritorno della Final Four Playoff.

Il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo ha lavorato con tutto il gruppo a sua disposizione alternando le esercitazioni atletiche e aerobiche con le consuete simulazioni di gioco su campo regolamentare e con una serie di tiri in porta e calci piazzati.

Domattina, sabato la squadra si radunerà nuovamente all’Arena per la rifinitura che precederà il pranzo di gruppo e la partenza con un volo charter per raggiungere il ritiro pregara in terra triestina.

Domenica, lo ricordiamo, fischio d’inizio alle ore 18.30 con diretta su RAI Sport canale 57 del digitale terrestre.