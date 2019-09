Il Pisa continua a lavorare in vista della Cremonese

PISA – Allenamento pomeridiano sul campi del Centro Sportivo di San Piero a Grado per il Pisa Sporting Club, reduce dal test match infrasettimanale contro i dilettanti del Calci 2016.

DOMENICA TEST CON LA CREMONESE. Per i nerazzurri si tratta della penultima seduta settimanale prima del ritorno all’Arena previsto per domenica (ore 21, diretta su DAZN) quando l’avversario di turno sarà la Cremonese per un match che sarà preceduto da un importantissimo evento pregara. Il Pisa Sporting Club scenderà in campo, infatti, a sostegno della raccolta di fondi per le popolazioni colpite dal terremoto messa in atto dalla Fondazione Andrea Bocelli e proprio il logo della “ABF” sarà presente sulle maglie nerazzurre: al termine della fase di riscaldamento sul terreno di gioco sarà esposto lo striscione della campagna “Con te, ripartiremo. Dona con sms o da rete fissa al 45580“.

Lo striscione sarà portato al centro del campo da una rappresentanza di bambini del settore giovanile nerazzurro, ma le sorprese non mancheranno.

ULTIMI DUE ALLENAMENTI. Ricordiamo che la squadra nerazzurra completerà la preparazione con altri due allenamenti, entrambi all’Arena e a porte chiuse: domani pomeriggio e domenica mattina.

SQUALIFICATI E INDISPONIBILI. Tra i nerazzurri sicuramente indisponibile lo squalificato Simone Benedetti ed il tecnico Luca D’Angelo, mentre Moscagol è sempre ai box per infortuni. Fra i grigio rossi non ci sarà Piccolo per squalifica