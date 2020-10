Pisa – Cremonese gara d’altri tempi per i primi tre punti stagionali. Torna il pubblico all’Arena

PISA – Dopo il pari all’esordio in campionato e la vittoria in Coppa Italia, terzo appuntamento ufficiale per il Pisa Sc prima della sosta per le Nazionali questo pomeriggio (Arena, ore 15, diretta esclusiva su DAZN con telecronaca di Federico Zanon) contro la Cremonese di mister Pierpaolo Bisoli per la gara valevole per la seconda giornata del campionato di serie BKT.

di Antonio Tognoli

RITORNA IL PUBBLICO. È il debutto in campionato all’Arena in una sfida mai banale, come quella con i grigiorossi, che fa tornare alla memoria le sfide per la promozione in serie A degli anni ’80. Per la seconda sfida di campionato all’Arena tornerà anche il pubblico e un migliaio di pisani, divisi fra Tribuna e Gradinata, assisteranno alla partita con il rispetto delle norme anti – Covid. Era dal 28 febbraio scorso, sfida vinta con il Perugia per 1-0 con gol di Vido, che il pubblico non faceva capolino all’interno dello stadio pisano, per i problemi legati alla pandemia.

FORMAZIONI. Sul terreno dell’Arena le due squadre saranno schiarite a specchio con il 4-3-1-2. Mister Luca D’Angelo recupera Birindelli e Palombi leggermente acciaccati. Con ogni probabilità il nuovo acquisto Mazzitelli sarà schierato dal primo minuto. Soddimo sarà ancora il prescelto sulla tre quarti alle spalle delle due punte Vido e Marconi, con Masucci pronto a subentrare. Al di là delle scelte i cinque cambi consentiranno a partita in corso anche alla panchina di dire la sua in una gara difficile in cui i nerazzurri dovranno tenere alta la concentrazione. La Cremonese invece si presenterà a Pisa senza il suo fantasista Gaetano accostato anche al Pisa in estate e il portiere Zaccagno e il nuovo acquisto Fornasier. Mister Bisoli in attacco punterà sulla coppia Ceravolo (uno dei molti ex di turno) e Ciofani.

FISCHIETTO DEB. Debutta in serie B quest’oggi all’Arena Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo. Arbitro inesperto per la categoria, di lui però si dice un gran bene. Oggi lo vedremo all’opera. Ha arbitrato il Pisa nel successo esterno di due stagioni fa per 1-0 di Olbia in serie C, rete di Brignano di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA SC (4-3-1-2): Perilli; Birindelli, Varnier, Caracciolo, Lisi; Mazzitelli, Marin, Gucher; Soddimo; Vido, Marconi. All. Luca D’Angelo

CREMONESE (4-3-1-2): Alfonso; Crescenzi, Terranova, Bianchetti, Fiordaliso; Valzania, Castagnetti, Deli; Bonaiuto; Ciofani, Ceravolo. All. Pierpaolo Bisoli