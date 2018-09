PISA – La gara tra Pisa e Cuneo valida per la prima giornata del campionato di serie C e programmata per mercoledì 19 settembre quasi sicuramente sarà anticipata a lunedì 17.

C’è già un accordo in via ufficiosa tra le due società che stanno parlando per scendere in campo alle ore 20.30 per evitare sovrapposizioni di martedì 18 settembre con la Champions.

Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità.