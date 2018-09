Pisa – Cuneo: l’elenco dei convocati

PISA – Nerazzurri in campo anche nella mattinata di lunedì per una leggera seduta di rifinitura in preparazione della sfida di questa sera (ore 20.45) all’Arena Garibaldi.

Allenamento breve ma intenso servito a mister Luca D’Angelo per le ultime esercitazioni tecnico-tattiche pre-gara.

Portieri. Stefano Gori, Daniele Cardelli, Andrea D’Egidio

Difensori. Samuele Birindelli, Fabrizio Buschiazzo, Andrea Meroni, Alberto Masi, Daniele Liotti

Centrocampisti. Alessandro De Vitis, Roberto Zammarini, Marius Marin, Robert Gucher, Nicolas Izzillo, Francesco Lisi, Davide Di Quinzio

Attaccanti. Davide Moscardelli, Michele Marconi, Gaetano Masucci, Iacopo Cernigoi, Luigi Cuppone