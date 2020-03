Pisa. Duemila controlli, dodici persone denunciate e due negozi non in regola

PISA – La Polizia Municipale del Comune di Pisa è impegnata sul fonte emergenza Covid-19. Controlli in tutta la città per verificare il rispetto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo che impone di rimanere a casa e uscire soltanto per comprovati motivi di necessità come esigenze lavorative, motivi di salute o per fare la spesa.

Sono 15 le pattuglie della Municipale quotidianamente impegnate a presidiare il territorio comunale, con attenzione massima ai controlli sugli spostamenti delle persone, sul rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e agli esercizi commerciali per verificare che sia rispettata la limitazione dell’apertura alle sole attività di vendita di alimentari e beni di prima necessità.

L’attività specifica di presidio del territorio per l’emergenza Covid-19, iniziata giovedì 12 marzo, ha portato fino a ieri ad effettuare in una settimana un totale di 1.969 controlli a persone trovate fuori casa e impegnate in spostamenti all’interno del territorio comunale. Di queste 12 sono state denunciate perché non erano in possesso di un comprovato motivo che giustificasse lo spostamento o perché hanno reso una dichiarazione mendace. Oltre ai controlli alle persone, le pattuglie della Municipale verificano quotidianamente che anche le attività commerciali rispettino la limitazione all’apertura prevista nel DPCM dell’11 marzo 2020. Nella prima settimana di controlli sono state 216 gli esercizi commerciali controllati, di cui solo 2 denunciate per mancato rispetto della limitazione prevista dal decreto del Governo.

Questo il report giornaliero dell’attività: il 12 marzo controllate 230 persone, denunciate 2; il 13 marzo controllate 236 persone, denunciate 4; sabato 14 controllate 496 persone, denunciate 2; domenica 15 controllate 411 persone, denunciate 3; lunedì 16 controllate 229 persone nessun denunciato; martedì 17 controllate 182 persone, nessun denunciato; mercoledì 18 controllate 185 persone, 1 denunciato.

“Come dimostrano i numeri dell’attività portata avanti dalla Municipale in questa prima settimana di controlli – commenta il sindaco Michele Conti – la gestione dell’emergenza sanitaria per evitare la diffusione del contagio è diventata l’attività principale delle pattuglie impegnate sul territorio. Sono 30 gli agenti destinati quasi esclusivamente a questo tipo di attività, effettuata anche con il supporto dei distaccamenti territoriali, quindi non solo in centro storico, ma sull’intero territorio comunale. La Municipale, insieme alle altre forze dell’ordine, sta lavorando intensamente su questo fronte, ma i numeri dimostrano purtroppo che in giro c’è ancora troppa gente, soprattutto nel fine settimana dove è raddoppiato il numero delle persone trovate fuori casa e controllate”.

“Rivolgo un nuovo invito a rimanere a casa – prosegue il Sindaco – perché proprio nei prossimi giorni dovremmo attraversare il periodo del picco di contagi previsto dalle autorità sanitarie. Ricordo che anche per l’approvvigionamento di beni alimentari e farmaci il Comune ha attivato il servizio “Protezione a domicilio” per i soggetti in condizione di fragilità come anziani, immunodepressi, in quarantena o Covid positivi, e l’iniziativa “La spesa a casa tua” rivolta a tutti i cittadini, in collaborazione con associazioni di categoria e commercianti. Esprimo inoltre un sincero ringraziamento agli agenti della Municipale che anche in questo periodo di emergenza, di difficoltà e di rischio, continuano ad operare e impegnarsi per il benessere di tutta la comunità.”