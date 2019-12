Pisa e le Mura: visita guidata natalizia

PISA – Domenica 22 dicembre dalle 11 alle 12.30 speciale visita guidata sulle Mura con partenza dalla Torre Santa Maria di piazza dei Miracoli e arrivo in Piazza delle Gondole: l’ideale per scoprire storie e aneddoti della città, una passeggiata culturale prima di tuffarsi nei negozi del centro storico per gli ultimi acquisti.

Biglietto a 5 euro, gratuito per bambini fino a 8 anni e accompagnatori di persone con disabilità, prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti telefonando al numero 050 0987480. Il camminamento in quota è aperto tutti i giorni meteo permettendo, anche a Santo Stefano e a Capodanno, sempre con l’orario invernale dalle 10 alle 15.30 (ultimo ingresso alle 15), unica chiusura giornaliera il 25 dicembre

L’ingresso alle Mura e gli eventi sono gratuiti per i bambini fino a 8 anni e per gli accompagnatori delle persone con disabilità. Informazioni sul sito www.muradipisa.it. In caso di maltempo, gli eventi potranno essere rimandati. Per le persone con disabilità: sul sito www.muradipisa.it, alla pagina ‘Organizza la tua visita – Accessibilità’, si può scaricare una guida dettagliata dell’accessibilità del percorso e dei punti di salita. CoopCulture, Cooperativa Itinera e Promocultura costituiscono l’associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota delle Antiche Mura di Pisa. Realizzate tra il XII e il XIII secolo, le Mura di Pisa sono un esempio dell’architettura militare dell’epoca. Nella parte settentrionale della città si sono conservate quasi interamente: questo ne ha permesso il restauro e oggi si può percorrere il camminamento in quota, da cui ammirare un inedito panorama cittadino. Il percorso misura 3 km con 4 punti di salita, di cui 3 accessibili alle persone con disabilità.