Pisa e Livorno insieme contro lo spreco alimentare con una nuova App

PISA – Pisa e Livorno mettono da parte la loro rivalità storica per allearsi e

combattere unite gli sprechi alimentari. Arriva infatti nelle due città toscane Too Good To Go, l’app antispreco che permette a ristoratori e commercianti di proporre ogni giorno le Magic Box,

Presente in 14 Paesi d’Europa con oltre 20 milioni di utenti, più di 45mila negozi aderenti e 37 milioni di Magic Box vendute, Too Good To Go ha permesso ad oggi di evitare l’emissione di oltre 90 milioni di kg di CO2. In Italia, Too Good To Go da aprile 2019 ad oggi è stata lanciata ufficialmente in altre 30 città con oltre 3.000 negozi aderenti, più di 600mila Magic Box vendute e 1 milione di utenti. Nei mesi scorsi l’app ha conquistato anche altre due città toscane: Firenze e Prato.

La Nuova App su App Store e Google Play

“In questo momento di ripartenza e di riapertura delle attività commerciali

stiamo assistendo ad un prevedibile aumento degli sprechi alimentari” spiega Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go. “Scegliere Too Good To Go e i prodotti delle Magic Box significa sostenere tutti i commercianti che si impegnano a limitare sprechi di cibo e risorse e quando a farlo sono due città con alle spalle una ‘rivalità’ storica il messaggio è doppiamente positivo: per combattere lo spreco alimentare è

fondamentale essere uniti”.

Con Too Good To Go gli esercenti possono inserire facilmente la disponibilità di box, senza specificare che tipo di prodotti saranno presenti all’interno, basandosi sugli invenduti della giornata. Inoltre la app punta a sensibilizzare gli utenti sull’importanza di un consumo consapevole, assicurando un notevole risparmio e riavvicinandoli agli esercizi commerciali di prossimità, in tutta sicurezza. Per ordinare una Magic Box basta accedere alla app su smartphone e geolocalizzarsi per individuare i locali aderenti: per ritirarla non bisogna far altro che recarsi al negozio nella fascia oraria specificata – generalmente poco prima

della chiusura, evitando così i momenti di massima affluenza. Inoltre il pagamento della Magic Box avviene direttamente in app, garantendo il rispetto del distanziamento sociale ed evitando lo scambio di cartamoneta. Tra i locali di Livorno che aderiscono all’iniziativa ci sono ad esempio Manalù, il primo ristorante 100% senza glutine della città, la pizzeria Caviale Giallo, famosa anche per la sua torta di ceci, la pasticceria LEF e il coffee shop Coffee Square 33.



A Pisa, invece, le Magic Box si possono trovare presso la pizzeria 2 morsi e

via…, da Po’stò, locale ricco di proposte dalla colazione al dopo cena, da Filter coffee lab, dalla pasticceria e cioccolateria Cioccorocolato e da Pasticceria Frangioni. Le box, inoltre, saranno disponibili in entrambe le città anche nei punti vendita Decathlon, con tanti prodotti dedicati agli sportivi come barrette, gel, pasta e integratori proteici. Inoltre NaturaSì, la più importante catena di supermercati specializzata nella vendita di prodotti alimentari biologici e naturali, aderisce a Too Good To Go anche a Pisa e Livorno, dopo aver appoggiato il progetto antispreco in tante altre città italiane. L’app di Too Good To Go è disponibile su App Store e Google Play.