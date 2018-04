Pisa Early Music, aperte le iscrizioni per lo stage dal 1 al 3 Luglio

PISA – Sono aperte le iscrizioni per lo stage di approfondimento corale su la Barca di Venetia per Padova di

Adriano Banchieri. Lo stage è organizzato dall’associazione Pisa Early Music in collaborazione con la

fondazione Cerratelli e la Confcommercio di Pisa.

Si svolgerà dal 1 al 3 luglio 2018 a Pisa. I maestri preparatori saranno il controtenore di fama mondiale Alessandro Carmignani e il maestro di musica lucchese Silvano Pieruccini.

La direzione artistica sarà gestita sempre dal presidente dell’associazione Pisa Early Music Alessandro Carmignani.

Il 3 luglio alle ore 21 in Piazza Bolelli a Pisa avrà luogo la generale

aperta in costume, mentre il concerto conclusivo si terrà il 6 luglio alle ore 21.45 in Piazza del Carmine.

Anche il concerto conclusivo si avvarrà dei costumi della Fondazione Cerratelli. Gli strumentisti accompagnatori saranno: Daniele Boccaccio al clavicembalo, Maurizio Manzon alla viola da gamba, Maurizio Piantelli al chitarrone e Donato Sansone alle percussioni e al crescione. A Gianluigi Ghiringhelli spetta il ruolo di giullare e voce recitante.

Per motivi logistici verranno prese in considerazione soltanto le

prime trenta domande di partecipazione. Info: pisaearlymusic@gmail.com – FB: @Pisaearlymusic –

3456937799 (segretaria di Pisa Early Music: Alice Bianchi)