Pisa, ecco Dekic. I nerazzurri accelerano per Soddimo

PISA – Vladan Dekic potrebbe essere il primo acquisto del Pisa. Il portiere classe 99 potrebbe arrivare a titolo definitivo dall’Inter già nelle prossime ore.

Accelerata nella trattativa con la Cremonese invece per Danilo Soddimo, centrocampista offensivo nel mirino del Ds Gemmi, trattato anche un paio di stagioni fa senza successo da Lucchesi quando vestiva la maglia del Frosinone.

Per l’attacco però al Pisa piace anche Ettore Gliozzi, centravanti attualmente in prestito dal Sassuolo al Monza. I brianzoli hanno chiesto in cambio Di Quinzio. Operazione però sembra ancora lontana dallo sviluppo finale.