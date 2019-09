Pisa – Empoli, arriva la deroga per la capienza. Biglietti di Curva in vendita da venerdì

PISA – Il Pisa Sporting Club ha ricevuto la deroga all’aumento della capienza per la gara Pisa-Empoli, in programma all’Arena Garibaldi Stadio “Romeo Anconetani” martedì 14 settembre (ore 21).

La firma è stata possibile a seguito della riunione del Gruppo Operativo di Sicurezza che si è tenuta in Prefettura nella tarda mattinata di oggi giovedì 19 settembre durante la quale sono state ritenute presenti le condizioni per una possibile decisione del Sindaco sull’aumento di capienza.

Il provvedimento del Sindaco, che aumenta i posti disponibili per il pubblico in deroga alle condizioni di agibilità, ha fatto seguito alla richiesta avanzata al Comune dal Pisa Sporting Club in data 16 settembre 2019, dettata dalla pressante richiesta della tifoseria, che altrimenti sarebbe stata esclusa dalla partecipazione all’evento sportivo.

La capienza dell’Arena Garibaldi passerà così dagli attuali 8600 posti ad un totale di 9500, aumentando la distribuzione di 800 posti in curva nord e di 100 in curva sud, Questa dunque la distribuzione dei posti nei diversi settori dello stadio: 2700 in tribuna coperta, 3000 in gradinata scoperta, in curva nord si passa dagli attuali 2500 a 3300 e in curva sud dagli attuali 400 a 500.

I biglietti del settore Curva Nord, disponibili in virtù di tale deroga, saranno in vendita a partire dalle ore 10 di venerdì 20 settembre presso i Pisa Store (via Cesare Battisti e Via Luigi Bianchi) e in tutto il circuito Viva Ticket (www.vivaticket.it)

La foto sopra è di Betty e Nino di Scatti Grigiorossi