Pisa – Empoli, super-derby all’Arena davanti a novemila spettatori

PISA – Neanche il tempo di metabolizzare il pareggio (2-2) contro il Chievo che si torna subito in campo. Il Pisa ospita l’Empoli (Arena, ore 21)nel primo turno infrasettimanale del campionato, quinta giornata del campionato cadetto.

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Mister D’Angelo non potrà disporre di Moscardelli e Liotti ancora convalescenti. Dubbi sullo schieramento iniziale di De Vitis e Lisi che arrivano dagli acciacchi e sono usciti anzitempo a Verona. Spazio dunque a Gori tra i pali. In difesa Aya, Meroni e Benedetti ma nel pacchetto arretrato non è da scartare la soluzione “a quattro”. A centrocampo solo Gucher è sicuro del posto. Sulla linea mediana potrebbero trovare posto Siega e Verna accanto all’austriaco. Sugli esterni spazio a Belli a destra e Pinato a sinistra se Lisi non ce la dovesse fare. In attacco la coppia gol Masucci e Marconi.

QUI EMPOLI. L’Empoli che arriva dal successo striminzito contro il Cittadella si presenterà all’Arena con il 4-3-1-2. Davanti a Brignoli spazio da destra verso sinistra a Veseli, Romagnoli, Maietta e Balkovec. A centrocampo spazio a Frattesi, Stulac e Bandinelli. In attacco la coppia La Gumina – Mancuso.

TUTTO ESAURITO. Il primo derby della stagione fa già registrare il record in termini di spettatori, saranno infatti più di novemila i biglietti venduti con i settori di Curva Nord, Gradinata e Curva Sud che risultano esauriti. Restano poche centinaia di tagliandi relativi ai settori di Tribuna Inferiore e Tribuna Superiore che saranno disponibili in tutti i punti vendita del circuito Viva Ticket e anche on line (www.vivaticket.it) fino a pochi istanti prima del fischio d’inizio.

MODALITÀ DI INGRESSO. Considerata la notevole affluenza ricordiamo quindi alcune importanti informazioni relative alle modalità di ingresso: gli accessi riservati al settore di Curva Nord saranno solo ed esclusivamente tramite gli ingressi “A” e “B” di via Rindi, lato via XXIV Maggio mentre quelli riservati solo ed esclusicamente al settore di Gradinata saranno i varchi “C” e “D” (via Rindi, lato via Bianchi). Si ricorda inoltre di prendere visione della nuova procedura di accesso per i diversamente abili: da questa partita, infatti, sarà necessario presentare all’ingresso riservato il biglietto nominale ricevuto a seguito dell’accoglimento della richiesta effettuata.

IN TV. Oltre alla consueta diretta sulla piattaforma DAZN con il commento di Cristiano Puccetti, affiancato a bordo campo da Lorenzo Marrucci, la gara Pisa – Empoli sarà infatti trasmessa in diretta anche sulla piattaforma digitale terrestre da Rai Sport (canale 58 dt) con il commento di Fabrizio Tumbarello, affiancato da Andrea Agostinelli e Lucio Michieli.

MASUCCI FA 100. A fine gara sarà consegnato un importante riconoscimento per Gaetano Masucci: Pisa 1909 Football Museum in collaborazione con la società, consegnerà all’attaccante pisano una targa celebrativa per il traguardo delle 100 presenze in nerazzurro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA (3-5-2): Gori; Aya, Meroni, Benedetti; Belli, Gucher, Verna, Siega, Pinato; Marconi, Masucci. All. Luca D’Angelo

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Frattesi, Stulac, Bandinelli; Dezi; La Gumina, Mancuso. All. Christian Bucchi

ARBITRO: Aureliano di Bologna

La foto sopra è tratta da Pisachannel.tv