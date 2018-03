Pisa Femminile in campo a San Giuliano nella Danone Cup

PISA – Ci saranno anche le nerazzurre del Pisa Sporting Club ai nastri di partenza dell’edizione 2018 della Danone Cup, torneo Under 12 femminile, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico su tutto il territorio nazionale.

La competizione, giunta alla terza edizione, è rivolta alle giovani calciatrici delle società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Serie C, delle Società di Serie A e di Serie B Femminile della LND e delle Scuole di Calcio Élite che hanno attivato il Progetto relativo allo sviluppo dell’Attività Femminile, oltre che delle Società Femminili riconosciute come “Scuole di Calcio”.

Il Pisa è al debutto in questo torneo che si strutturerà con delle Fasi Provinciali e Regionali, i successivi Raggruppamenti Interregionali e la Fase Finale Nazionale in programma il 16 e 17 giugno a Coverciano in occasione del 10° Grassroots Festival.

Avversarie delle nerazzurre in questa prima fase saranno la Libertas Femminile Lucca, la Fiorentina, il Livorno e la Rinascita Doccia.

Primo appuntamento il 22 marzo a San Giuliano Terme e poi raggruppamenti già fissati per il 27 marzo a Malmantile e per il 10 aprile a Coverciano.

Queste le calciatrici a disposizione di mister Colombo, che sarà coadiuvato dai collaboratori Maurizio Ceccarelli e Paola D’Alascio: Giada Volgano, Chiara Bottai, Noemi Garofalo, Erika Zoe Berretta, Virginia Benvenuti, Lucia Rocchi, Desiree Cavallini, Sofia Manfredi, Mariarita Pensante, Martina Sedda.