Pisa festeggia Santa Caterina da Siena e San Torpè Patroni della Parte di Mezzogiorno e della Parte di Tramontana del Gioco del Ponte

PISA – Santa Caterina di Siena, patrona d’Italia e d’Europa, ricevette le Sacre Stigmate nella chiesa di Santa Cristina sul Lungarno Gambacorti il primo aprile 1375 (il 5 di aprile secondo altre fonti).

Narra la leggenda che Caterina da Siena era inginocchiata davanti ad un crocifisso della chiesa pisana a pregare quando si verificò il miracoloso evento. Dove avvenne il fatto, oggi si trovano l’altare dedicato alla Santa senese e una lapide che descrive l’episodio. Alla destra dell’altare maggiore, un dipinto di Domenico da Passignano testimonia il momento in cui la Santa senese ebbe in dono da Nostro Signore le Sacre Stigmate. Nel 1563 il crocifisso in legno, da cui la Santa ricevette le Stigmate, forse opera di Giunta Pisano, venne portato a Siena ed è attualmente conservato nella cappella di Santa Caterina. Nella chiesa si trova invece una copia. Appuntamento sabato 28 aprile con la commemorazione: alle 17.40 partirà il corteo storico da via San Martino, che raggiungerà la chiesa per la Santa Messa alle ore 18. Dopo la celebrazione, conferenza presso la sede del Comando tenuta dalla professoressa Garzella e professor Zampieri con il tema ‘Pisa Medievale’.

Torpè, ufficiale della corte di Nerone convertitosi al Cristianesimo, fu torturato e decapitato presso la foce dell’Arno dove morì il 29 aprile del 68. Vuole la leggenda che il corpo, abbandonato su una barca insieme a un cane e ad un gallo, sia approdato a Heraclea in Provenza, ribattezzata Saint Tropez in suo onore. La testa venne invece rimase qui: dal 1260 è custodita in un busto in argento sull’altare maggiore della Chiesa di San Torpè presso, ironia della sorte, i Bagni intitolati a Nerone, l’imperatore che lo perseguitò. Tutti gli anni il 29 aprile si svolge il pellegrinaggio degli Amici de La Bravade da Saint Tropez: tra i presenti il sindaco di Saint Tropez Jean-Pierre Tuveri, il presidente dell’Associazione Amici della Bravade di Saint Tropez Jean-Paul Bracco e il Cepuon della Bravade Serge Astézan. Alle 10 Santa Messa nella chiesa di San Torpè, patrono della Parte di Tramontana del Gioco del Ponte che parteciperà con una propria delegazione in corteo e nell’occasione il Generale di Tramonata Matteo Baldassari terrà la consueta investitura dell’ambasciatore Mauro Buso e del cavaliere alfiere Simone Soldani. Alle 11 corteo con la reliquia del Santa alla presenza di autorità, pellegrini e figuranti della Parte di Tramontana del Gioco del Ponte con percorso: largo del Parlascio, via Carducci, Borgo Stretto, Borgo Largo, Ponte di Mezzo, piazza XX Settembre. Alle 11.30 ricevimento nel palazzo comunale.