“Pisa in Fiore”, le iniziative di Confesercenti

PISA – Confesercenti Toscana Nord anche quest’anno protagonista in “Pisa in fiore” con una serie di iniziative collaterali in questa tre giorni che trasformerà il centro storico in un grande giardino.

Largo Ciro Menotti e via Oberdan saranno il centro degli eventi proposti dall’associazione di via Ponte a Piglieri che ha anche coinvolto i ristoranti associati che presenteranno per l’occasione menù a tema floreale.

“Anche quest’anno abbiamo voluto portare il contributo dei commercianti – spiegano Luigi Micheletti, presidente area pisana e Raoul Di Gioacchino coordinatore centro storico – alla riuscita di questa manifestazione che riesce sempre ad attirare migliaia di persone. Abbiamo pensato a largo Ciro Menotti come un grande palcoscenico dove si svolgeranno presentazioni di libri, giochi, letture. Poi via Oberdan che sabato e domenica ospiterà una mostra di auto d’epoca, con i negozi che esporranno i disegni delle scuole. Infine una selezione dei nostri ristoranti del Pisa Quality Restaurant si adegueranno al tema floreale della kermesse”.

Ma vediamo nel dettaglio le iniziative di largo Ciro Menotti. Venerdì alle 17,30 Silvia Sorbi e Patrizia Scaglia presentano il libro “I tesori del Monte Pisano, le piante e i funghi” editore Pacini, sabato alle 16,30 sarà la volta di Fabrizio Altieri e Marco Innocenti con i rispettivi libri “L’uomo del treno” e “Fare squadra”, alle 17,30 poi si gioca con “Super farmer” il gioco da tavolo citato nel libro di Altieri. E ancora sabato e domenica dalle 10,30 letture ad alta voce a tema floreale con “Nati per leggere” scelte dalla Libreria dei Ragazzi, venerdì alle 17 e sabato alle 16 letture animate con la cooperativa Il Gabbiano. Infine sia sabato che domenica laboratori di frottage su fiori e piante. I ristoranti Confesercenti aderenti proporranno nei loro menù alcuni piatti con fiori commestibili per l’intera durata della manifestazione. I ristoranti aderenti sono: La Buca in via D’Azeglio, Osteria Bernardo piazza San Paolo All’Orto, Anita Osteria piazza del Pozzetto, Quore Veg Ristorante dell’Alba via delle Belle Torri, Quore Ristorante dell’’Alba via del Cuore, Ir Tegame piazza Cairoli e Il Crudo piazza Cairoli.