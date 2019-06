A Pisa First Playable, il primo evento business internazionale in Italia nel settore del gaming

PISA – Fervono i preparativi in vista della prima edizione di First Playable, il primo evento business internazionale in Italia nel settore del gaming che si terrà fra poco più di due settimane, da mercoledì 3 a venerdì 5 luglio 2019, alle Manifatture Digitali Cinema di Pisa in via Nicola Pisano, 15.

L’evento è nato dalla collaborazione tra AESVI e la Toscana Film Commission e realizzato nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema, con il supporto di ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Si avvale inoltre della partnership con Connection Events – società leader nell’organizzazione di eventi business nel settore dei videogiochi a livello internazionale, tra cui Game Connection.

Creato con l’obiettivo strategico di far crescere le imprese italiane e sostenerle nello sviluppo del loro business in un mercato internazionale, First Playable si svolgerà su tre diverse giornate di coaching, teaching e pitching. I game developer italiani potranno partecipare a sessioni di mentorship, assistere ai talk a cura dei molti relatori provenienti da tutta Europa e fissare incontri one to one con oltre venti publisher internazionali di videogiochi, a cui mostrare un prototipo del proprio gioco.

I professionisti che metteranno a disposizione dei partecipanti la propria esperienza nell’arco del coaching day saranno Mauro Fanelli (CEO di Mixed Bag), Antonio Farina (CEO di Reludo e CEO di Rortos) e Mattia Traverso (Creative Director dello studio di design Nodo). Nella stessa giornata andrà in scena la seconda tappa italiana degli Indie Summit di Nintendo, che celebrano il rapporto tra i titoli indipendenti e Nintendo Switch.

La speaker line up del teaching day – curata da Mattia Traverso – vede nomi del calibro di Łukasz Spierewka (Founder di Afterburn Games), Martin Sahlin (Creative Director di Coldwood), Ella Romanos (Game Business Consultant di Fundamentally Games), Marco Colombo (Head of Development di Pixion Games), Valeria Castro (Founder di Platonic Games), Matt Benson (Senior Consultant di Renaissance), Charlene Lebrun (Director di Player Two PR), Aran Koning (CTO & Founder di Sokpop), Juan De La Torre (Founder, BizDev & PR di Team Gotham) e Matthijs Van De Laar (Creative Director di Twirlbound).

l pitching day, invece, vedrà giungere in Italia 26 buyer internazionali: 1C Entertainment, Bandai Namco Entertainment, Boombit, CI Games & United Label, Daedalic Entertainmet, East2West, Electronic Arts, Frontier Developments, Gamigo Group, Green Man Gaming, Headup Games, Iceberg Interactive, IMGN.PRO, Koch Media, LBC Games / Lightbulb Crew, Marvelous Europe, Mixtvision, Netmarble, Playdigious, Plug In Digital, Qubic Games, Spawn Digital, Tencent, VLG, Wargaming e Wired Productions.

Sempre durante il pitching day si terrà anche un talk di Huawei, sponsor dell’evento, dal titolo “Huawei AppGallery | Connecting your innovation with users”.

Non mancheranno, infine, momenti di networking: la sera del 3 luglio il cortile delle Manifatture Digitali Cinema ospiterà una cena con food truck aperta a tutti i partecipanti – inclusi gli studenti universitari. Giovedì 4 luglio, invece, ci sarà un evento esclusivo riservato ai buyer, speaker e developer all’interno della Domus Comeliana, una location storica in pieno centro a Pisa in cui vivranno aperitivo e cena sotto la torre che caratterizza la città.