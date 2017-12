Pisa già in campo con la testa a Siena

PISA – Il Pisa Sc ha ripreso ieri giorno di Santo Stefano la preparazione in vista della sfida del Franchi di Siena contro i bianconeri prevista per sabato 30 dicembre alle ore 14.30.

Seconda contro terza nell’ultimo impegno del 2017 valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie C. Dopo questa sfida la lunga sosta. Si tornerà in campo il 21 gennaio 2018.

Da oggi mercoledì 27 dicembre la nuova sede nerazzurra di Via Cesare Battisti (Palazzo Sesta Porta) torna operativa dopo il trasferimento dalla sede di Montacchiello dei giorni scorsi.