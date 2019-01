A Pisa una giornata dedicata alla Vespa

PISA – Una giornata interamente dedicata alla Vespa. E’ quella che si svolgerà sabato 19 gennaio a Pisa, in occasione del Pisa Loves Vespa.

L’iniziativa, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa, in collaborazione con Motorteam, si svolgerà nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II a partire dalle ore 15 di domani. Sarà una occasione di divertimento e una opportunità per conoscere più da vicino il mondo di un vero e proprio mito internazionale del Made in Italy.

Ad animare la giornata ci sarà il Vespa Club di Pisa con i loro veicoli e modelli più o meno storici. La Vespa, così ricca di storia e di memoria, e tuttavia da sempre proiettata verso il futuro. Così, al Pisa Loves Vespa sarà possibile provare in una gimkana la nuovissima ed attraente Vespa elettrica con tutte le caratteristiche di stile, silenziosità, accessibilità e connettività avanzata. Pisa Loves Vespa, sabato 19 Gennaio, piazza Vittorio Emanuele II ore 15.