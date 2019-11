Pisa Growing Green. L’incontro per presentare alla città il piano di rinnovo arboreo

PISA – Sabato 23 novembre il Comune di Pisa organizza agli Arsenali Medicei, in concomitanza con la Biennale di Architettura, l’incontro aperto a tutti i cittadini e alle associazioni ambientaliste sul “Rinnovo arboreo della città di Pisa”, a prosecuzione del convegno “Pisa Growing Green” rivolto ai professionisti, che si è tenuto venerdì 15 novembre agli Arsenali Repubblicani.

Dopo essersi confrontati con gli addetti ai lavori sulle scelte strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture verdi come sistema articolato di parchi e giardini, piste ciclabili, foreste urbane e periurbane, alberature stradali e piccoli spazi verdi cittadini, e dopo aver studiato alcuni tra i più interessanti casi internazionali, sabato 23 occhi puntati sulle politiche green a Pisa, in particolare sugli interventi di rinnovo arboreo e di forestazione urbana previsti in città, che porteranno, come già annunciato da sindaco Michele Conti e assessore Raffaele Latrofa, un aumento di 40 mila alberature entro il 2025.

Particolare attenzione verrà dedicata questa volta al quartiere di Cisanello che, attraverso gli investimenti nel Parco Urbano e gli interventi di forestazione urbana in altre aree, sarà oggetto di politiche di riqualificazione e di ricucitura con il resto della città, finalizzate a ristabilire una nuova centralità al quartiere.

Questo il programma dell’incontro di sabato 23 novembre agli Arsenali Medicei dove la cittadinanza è invitata a partecipare:

ore 9.00 registrazione partecipanti

ore 9.30 interverranno: Architetto Marta Ciafaloni (consiglio Ordine Architetti di Pisa), Ingegnere Chiara Fiore (presidente Ordine Ingegneri di Pisa) e Dottoressa Marta Buffoni (presidente Ordine Agronomi di Pisa)

ore 10.00 intervento di Michele Conti, Sindaco di Pisa

ore 10.15 intervento dell’Architetto Fabio Daole sul programma di rinnovo arboreo e forestazione a Pisa

ore 10.45 intervento dell’Architetto Andrea Iacomoni “Città Verdi europee”

ore 11.15 intervento dell’Architetto Massimo Del Seppia “Verso una nuova centralità, il quartiere di Cisanello”

ore 11.45 intervento Associazioni Ambientaliste “Natura e Avifauna in città”

ore 12.15 Dibattito

ore 13.00 Conclusioni di Raffaele Latrofa, Assessore al verde pubblico del Comune di Pisa