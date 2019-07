Pisa, idea Munari per il centrocampo. C’è anche Martignago. Kucich alla Cavese

PISA – Dopo l’ufficialità dell’ingaggio dell’esterno Francesco Belli proveniente dall’Entella un”altra voce di mercato rimbalza in casa nerazzurra.

di Maurizio Ficeli

Si tratta, secondo il portale Tuttoc, di quella di un forte interesse da parte della società di via Cesare Battisti riguardo all’ attaccante classe 1991 Riccardo Martignago, veneto di Montebelluna nel Trevigiano, che viene da un campionato eccezionale con la maglia dell’Albissola dopo esperienze tra l’altro, in squadre importanti come Cittadella, Latina, Catanzaro, Pistoiese e Pordenone. Ma oltre a rinforzare la squadra per renderla competitiva per il prossimo torneo di serie B il direttore sportivo Roberto Gemmi sta lavorando anche sulle uscite e dopo la cessione in prestito del portiere Matteo Kucich alla Cavese dovrebbe essere la volta, secondo TuttomercatoWeb, del pisano doc Giulio Favale che dopo un primo interesse del Piacenza sembra ad un passo da vestire la maglia della Reggio Audace (ex Reggiana) che dovrebbe essere ripescata in serie C insieme ai cugini del Modena, squadra dove dovrebbe approdare il difensore Alberto Masi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoB, il Pisa avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo con il Parma per l’esperto centrocampista Gianni Munari, nella seconda parte della passata stagione in prestito al Verona. Il giocatore è legato da un altro anno di contratto coi ducali.

La foto è tratta dal profilo Facebook del giocatore