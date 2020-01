Pisa, in difesa arriva Riccardi dal Lecce

PISA – Arriverà dalla serie A il prossimo rinforzo in difesa per il Pisa. Dopo l’ufficialità di Eros Pisano arrivata giovedì, nella giornata di venerdì Davide Riccardi, classe ’96, difensore centrale dai piedi buoni e con il vizio del gol prelevato dal Verona che non ha trovato spazio nel Lecce sarà a disposizione di mister Luca D’Angelo.

Il giocatore ha bisogno di giocare dopo perché reduce da un brutto infortunio che lo ha tenuto per troppo tempo lontano dal calcio vero,

La formula con la quale sarà acquisito sarà quella del prestito con diritto di riscatto per il Pisa, ma l’U.S. Lecce si è riservato il diritto di contro riscatto.

Fonte Foto Calcio Lecce