Pisa in vacanza. La ripresa è fissata per mercoledì 8 gennaio

PISA – La gara interna con il Frosinone ha chiuso il 2019 agonistico del Pisa Sporting Club.

La diciannovesima e ultima giornata del girone d’andata del campionato cadetto ha infatti chiuso la prima parte della stagione proiettando tutte le squadre verso la lunga pausa invernale: per i nerazzurri la prossima gara ufficiale è fissata domenica 19 gennaio alle ore 21 in casa della al Ciro Vigorito di Benevento.

Lo staff tecnico ha concesso dunque a Capitan Moscardelli e compagni alcuni giorni di riposo: la ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì 8 gennaio.

Intanto il giudice sportivo ha squalificato per un turno il difensore Ramzi Aya e l’attaccante Gaetano Masucci che in terra sannita non ci saranno.