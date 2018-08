Pisa, incendio boschivo a causa dei fulmini

PISA – Diversi casi di incendi boschivi si sono verificati oggi pomeriggio a causa di fulmini. Nella maggior parte dei casi la pioggia ha evitato il propagarsi delle fiamme e le squadre del sistema antincendi boschivi regionale (operai forestali, direttori operazioni, volontariato) con personale dei vigili del fuoco hanno concluso lo spegnimento ed effettuato la bonifica (Collesalvetti, Larderello, Volterra).

Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa e Lucca sono intervenuti in via del Brennero sopra la galleria stradale di comunicazione tra la provincia di Pisa e di Lucca nel comune di San Giuliano Terme, per un incendio di bosco causato da un fulmine. Sul posto personale volontario dell’antincendio boschivo. È stato richiesto l’intervento dell’elicottero della regione in quanto la zona è particolarmente impervia e difficilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso.

Situazione più complicata sul Monte Serra dove i fulmini hanno causato tre distinti incendi in zone impervie e costituite da folta vegetazione. Squadre di volontariato del coordinamento dei Comuni dei Monti Pisani e di Vorno (Lu) sono impegnate nello spegnimento con l’ausilio di due elicotteri. La situazione è in via di miglioramento anche se le operazioni di bonifica andranno avanti per molte ore.

Nonostante le piogge cadute si raccomanda massima attenzione e si ricorda che fino al 31 agosto è in vigore il divieto assoluto di accensione abbruciamenti.