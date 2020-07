“Pisa incline ai miracoli”: il nuovo progetto di promozione turistica per la città e il suo territorio

PISA – L’obiettivo è quello di intercettare nuove forme di turismo di prossimità, visitatori toscani e delle regioni limitrofe, affascinati dall’idea di godersi, nel rispetto delle norme di sicurezza, una città che presenta un’offerta turistica variegata: dalle meraviglie storiche e architettoniche al relax del mare sul litorale pisano, dallo spettacolo della natura del Parco di San Rossore ai suoi celebri Lungarni, tentando i palati con una cucina di qualità e ricca di prodotti tipici e vini del territorio.

Si chiama “Pisa incline ai miracoli” il nuovo progetto di promozione turistica realizzato da Confcommercio Provincia di Pisa insieme a ConfAlberghi, con il contributo del Comune di Pisa e la compartecipazione della Camera di Commercio – Terre di Pisa.

“A causa del Covid-19 abbiamo deciso quest’anno di non fare eventi di massa, concentrando tutti gli sforzi a questo nuovo progetto di valorizzazione della città di Pisa e del suo litorale” – ha esordito il direttore di ConfcommercioPisa Federico Pieragnoli: “Apprezziamo il fatto che sia la Giunta comunale sia la Camera di Commercio di Pisa abbiano accolto la nostra iniziativa in modo fattivo e concreto. Ci siamo affidati a professionisti del turismo per un progetto che parte oggi ma che non si conclude alla fine dell’anno 2020, e che potrebbe essere lo sviluppo concreto del futuro turistico del nostro territorio”.

“Pisa incline ai miracoli” si configura come una rete di promozione turistica basata sulla sinergia tra gli operatori turistici locali, con offerte dedicate e formule speciali per chi alloggia negli alberghi e bed&breakfast, convenzioni tra ristoranti e musei, pacchetti settimanali per il noleggio di ombrelloni e lettini negli stabilimenti balneari, proposte per visite guidate a cura di guide turistiche professionali, possibilità di escursioni nella riserva di San Rossore, gite in mare con gommoni, barche o moto d’acqua e corsi individuali di sport acquatici.

“Questo progetto è un chiaro segnale di come la città ha reagito in un momento molto difficile, mettendo in risalto il meglio della propria ospitalità e accoglienza” – ha dichiarato l’assessore al turismo Paolo Pesciatini: “In perfetta coerenza con le azioni che la nostra amministrazione e il mio assessorato hanno promosso in questi mesi, Pisa incline ai miracoli rappresenta una promozione adeguata del nostro territorio che consente di amplificare tutta quella che è l’offerta culturale e turistica, prevedendo il coinvolgimento diretto delle imprese nell’offerta di pacchetti turistici diversificati e particolari”.

“Da un lato risponderemo con il nostro team alle richieste che ci perverranno, indirizzandole alle oltre 100 aziende aderenti a questo progetto, dall’altro analizzeremo i dati e cercheremo capire anche quali sono i desiderata dei turisti nel dopo Covid” – ha spiegato Andrea Maggini, partner del progetto con Idea Projects e coordinatore insieme a Roberto Guiggiani del teamlab dedicato.

Altri partner di “Pisa incline ai miracoli” che sarà visibile sul sito web dedicato www.turismo.terredipisa.it, l’agenzia di comunicazione Sidebloom Srl, che ha curato la campagna di comunicazione e la rete di imprese ViverePisa, coordinata dal suo responsabile Maurizio Nardi.

Il progetto non si rivolge soltanto ai potenziali turisti ma anche ai pisani, con la campagna “Ora tocca a noi sostenere la nostra città”, che mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di supportare la ripresa economica del territorio.

I protagonisti della campagna sono proprio alcuni V.I.P. – Very Important Pisani, ritratti nella posa per antonomasia scelta dai turisti che visitano Piazza dei Miracoli. A sorreggere la Torre Pendente ci sono il dirigente sportivo ed ex calciatore Alessandro Birindelli, l’ex ministro dell’Istruzione Maria Chiara Carrozza, l’attore Renato Raimo, il giornalista Doady Giuliano, Miss Cinema Martina Iacomelli, il chirurgo Francesco Porcelli, il maestro di scherma Enrico Di Ciolo, la pluricampionessa italiana paralimpica di spada Alessia Biagini, il finalista ai campionati italiani paralimpici di spada Elio Iozzi, l’editrice della collana di libri per bambini “Bimbi Ganzi” Lucia De Benedittis, la ballerina e coreografa Daniela Maccari, il segretario generale e il presidente della Camera di Commercio di Pisa, Cristina Martelli e Valter Tamburini, e la presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Federica Grassini.