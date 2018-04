Pisa Jazz & Arsenale Cinema, omaggio Ornette Coleman

PISA – Per la settima edizione dell’International Jazz Day, lunedì 30 Aprile Pisa Jazz e Arsenale Cinema presentano un evento speciale di musica e cinema dedicato al grande sassofonista Ornette Coleman, presso la sala dell’Arsenale.

La serata comincerà alle 20.30 con il concerto di “Play Ornette”, una formazione composta da Silvia Bolognesi (contrabbasso), Emanuele Parrini (violino), Dimitri Grechi Espinoza (sax) e Andrea Melani (batteria). L’ensemble, che annovera quattro dei più riconosciuti musicisti toscani nell’ambito del jazz e della musica improvvisata, affronterà liberamente un repertorio ispirato alla musica di Ornette Coleman, partendo anche ma non solo dalle sue composizioni più conosciute. A seguire, per il ciclo “Sound Fiction”, Antonio Pellicori e Maria Teresa Soldani introdurranno la proiezione della versione restaurata del film “Ornette: Made in America”, ultimo film della grande regista indipendente Shirley Clarke.