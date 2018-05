Pisa Jazz. I Sons Of Kemet di Shabaka in concerto al Deposito Pontecorvo

PISA – La stagione di Pisa Jazz 2018 chiude con il botto. Venerdì 11 Maggio i Sons Of Kemet di Shabaka Hutchings saranno in concerto al Deposito Pontecorvo per il gran finale di questa lunga edizione della rassegna.

Vincitori dei MOBO Awards (Official) – Music Of Black Origin – award, i Sons of Kemet sono una superband formata da quattro delle stelle più luminose della scena jazz Britannica. Il risultato è un mix rivoluzionario di musica che abbraccia jazz, rock, dub e folk dei Caraibi e una performance tra le più elettrizzanti, cinetiche e pronte a far tremare la terra.



La band, nominata agli UMA Awards e ai Worldwide Awards di Gilles Peterson, è capitanata dal sassofonista, clarinettista, compositore e ‘BBC New Generation Artist’ Shabaka Hutchings si avvale della creatività di Theon Cross alla tuba e di entrambi Seb Rochford (Polar Bear, Babyshambles) e Tom Skinner (Melt Yourself Down, Mulatu Astatke) alla batteria e percussioni. I ritmi ipnotici della doppia batteria fanno da cornice al gioco cromatici del sassofono, del clarinetto e della tuba.



Prima e dopo il concerto la selezione musicale di ANDREA MI dj. Nasce come dj radiofonico curando, dal 1993, trasmissioni e dj-set sull’emittente toscana Controradio e sulle frequenze nazionali di Popolare Network, dedicandosi principalmente ai nuovi suoni della scena elettronica internazionale. ‘Mixology’ è la sua trasmissione radio settimanale e l’omonimo podcast.

L’inizio del concerto è previsto per le 21:30, il costo dell’ingresso è di 12 euro posto unico in piedi. Le prevendite a prezzo ridotto di €10 sono disponibili online su eventbrite.it. L’ingresso è riservato ai soci ENTES. Maggiori informazioni su www.pisajazz.it