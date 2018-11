A Pisa la terza edizione di “Volontariato in Piazza” con 40 associazioni impegnate

PISA – Presentata giovedì 8 novembre presso la Sala Stampa del Comune di Pisa la terza edizione di “Volontariato in Piazza“, iniziativa promossa dalla Delegazione CESVOT di Pisa con il patrocinio del Comune di Pisa e che avrà luogo domenica prossima 11 novembre sotto le Logge di Banchi.

di Giovanni Manenti

Si tratta di una vera e propria Festa del Volontariato, a cui hanno aderito circa 40 Associazioni del nostro Territorio e si prefigge, attraverso la presenza di Stand e tutta una serie di eventi quali laboratori, dimostrazioni, nonché spettacoli di musica e danza, di far conoscere i valori della solidarietà ai cittadini e di sensibilizzarli verso un mondo per molti ancora poco conosciuto dove persone di ogni ceto, età e sesso si mettono in gioco al fine di aiutare chi è meno fortunato di loro e sopperire, ove possibile, ai servizi che le assistenze pubbliche non sono in grado di garantire completamente.