Pisa – Livorno: info biglietti

PISA – La società comunica che per la gara Pisa-Livorno, in programma sabato 7 marzo all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani (ore 18.00) e valida per la 28° giornata del Campionato Nazionale Serie B, la prevendita dei biglietti sarà attiva a partire dalle ore 15.00 di lunedì 2 marzo 2020.

– Presso il PISA STORE di via Luigi Bianchi

– Presso il PISA STORE di via Cesare Battisti (Sesta Porta)

– Presso tutti i punti vendita del circuito VIVATICKET

– On-line seguendo la procedura apposita sul sito www.vivaticket.com.

Attenzione! La vendita online sarà attiva soltanto per i settori di Tribuna Superiore e Inferiore



Per acquistare i biglietti, massimo 4 a persona, è obbligatorio presentare un valido documento di identità (Carta di Identità, Passaporto o Patente) o la nuova Fidelity Card per tutti gli intestatari dei biglietti. Per i minori di 14 anni è sufficiente il codice fiscale o la tessera sanitaria. Questi i prezzi:

TRIBUNA SUPERIORE

Intero: 45 euro (+ d.p)

Ridotto: 39 euro (+ d.p)

Speciale ragazzi: (6-14 anni): 5 euro (+ d.p)

TRIBUNA INFERIORE

Intero: 30 euro (+ d.p)

Ridotto: 25 euro (+ d.p)

Speciale ragazzi: (6-14 anni): 5 euro (+ d.p)

GRADINATA

Intero: 20 euro (+ d.p)

Ridotto: 14 euro (+ d.p)

Speciale ragazzi: (6-14 anni): 5 euro (+ d.p)

CURVA NORD

Prezzo Unico. 13 euro (+ d.p)

Speciale ragazzi: (6-14 anni): 5 euro (+ d.p)

RIDOTTO: riservato agli invalidi, muniti di documentazione, e ai ragazzi 14-16 anni

SPECIALE RAGAZZI: riservato ai ragazzi 6-14 anni che acquistano un biglietto insieme a un parente entro il 4° grado

SETTORE OSPITI (Curva SUD). Biglietti in vendita in tutti i punti vendita Viva Ticket autorizzati al prezzo di 13 euro (+ d.p). Per questo settore non sarà attiva la vendita on line. I residenti nella Provincia di Livorno potranno acquistare soltanto biglietti di tale settore.