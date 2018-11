A Pisa manifestazione contro il ddl Pillon

PISA – Sabato 10 novembre a Pisa le donne in piazza contro il decreto Pillon. Tra le molte persone anche la consigliera regionale del Pd Alessandra Nardini e Valerio Fabiani membro dell’assemblea regionale PD e capofila dell’area Zingaretti in Toscana.

“Oggi non potevo mancare da questa piazza bellissima, di donne e di uomini che vogliono difendere la nostra società dal ritorno a modelli che puzzano di naftalina, maschilismo e discriminazione“- dichiara Alessandra Nardini – pensare di mettere in discussione, nel 2018, il diritto alla serenità delle bambine e dei bambini, all’autodeterminalzione delle donne e pensare di punirci per le nostre scelte di vita è qualcosa di irricevibile e, direi, di patologico se si pensa che il ddl contiene perfino un arretramento sulla violenza contro le donne: fermeremo il delirio di Pillon e del Governo dell’Italia medioevale“.

Presente in piazza anche Valerio Fabiani: “Da uomo sono qui con grande convinzione perché tutelare i diritti delle donne e dei bambini dalle aggressioni di chi ci governa non può e non deve essere una questione solo femminile. In questa piazza c’è un sacco di sinistra, che nemmeno si pone il problema delle divisioni dei partiti della sinistra ed è dai valori di fondo di un popolo come questo che dobbiamo ripartire per ricostruire una unità profonda“