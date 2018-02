Da Pisa a Marina di Pisa in bici sarà realizzata entro il 2020

PISA – Finalmente ci siamo. Approvata all’unanimità, ieri, dal Consiglio Comunale la delibera “Dup – modifiche del programma dei lavori pubblici 2018 2020 conseguenti la coprogettazione con la Regione Toscana del progetto “in bici lungo il trammino e sul passo di barca: il nuovo ruolo della mobilità ciclistica a Pisa” , in sintesi, il via ai lavori per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà Pisa a Marina di Pisa.

La delibera è passata con 20 voti a favore. Hanno votato a favore i consiglieri comunali,Francesco Pierotti (Pd), Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), Alessandra Mazziotti (Pd), Odorico Di Stefano (I Riformisti) Juri Dell’Omodarme(Art.1-mdp), Veronica Fichi (art.1-mdp) Ferdinando De Negri (Pd),Nicola Pisani (Pd), Lisa Cioncolini (Pd), Francesca Del Corso (Pd),Giuseppe Ventura (in lista per Pisa),Rita Mariotti (in lista per Pisa),Patrizia Bongiovanni (Pd), Maria Chiara De Neri (Pd), Simonetta Ghezzani (Si), Stefano Landucci(Possibile), Marco Ricci(unacittàincomune-prc), Elisabetta Zuccaro ((M5S), Valeria Antoni(M5S) e Ranieri Del Torto, Presidente del Consiglio Comunale.

Prima della votazione, la delibera era stata illustrata dagli assessori ai lavori pubblici, Andrea Serfogli e dall’assessore alla mobilità urbana, Giuseppe Forte.