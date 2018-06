Pisa nel Cuore si schiera con Michele Conti

PISA – Venerdì 15 giugno, nel corso della trasmissione “Il segno dei tempi” in onda su 50 Canale, il candidato sindaco Michele Conti ha dichiarato che stava pensando alla possibilità di apparentamenti con le liste civiche.

A quel punto Raffaele Latrofa è intervenuto in diretta telefonica, per chiarire anche agli elettori che, a seguito della chiamata di Conti di lunedì mattina, c’erano stati incontri interlocutori, nei quali Pisa nel Cuore aveva proposto di apparentarsi al centrodestra, senza chiedere niente in cambio, se non la conseguente appartenenza alla maggioranza in caso di vittoria.

A seguito di questa proposta Conti, dopo essersi consultato con i partiti che lo appoggiano, si era dichiarato contrario all’apparentamento.

Poiché nella trasmissione di 50 Canale Conti aveva parlato nuovamente di questa possibilità, Latrofa ha comunicato di essere in attesa di una risposta definitiva.

La risposta, nel senso di una chiusura, è arrivata da Conti con la sua conferenza stampa di sabato 16 giugno.

A questo punto, responsabilmente, i componenti della lista Pisa nel Cuore, viste le battaglie di cinque anni fatte contro il PD, hanno deciso comunque, a larga maggioranza, l’indicazione di voto a favore della candidatura di Conti.

Raffaele Latrofa e i candidati della lista civica Pisa nel Cuore