A Pisa nuove possibilità di formazione professionale gratuita per giovani dai 13 ai 18 anni

PISA – Sono molti i ragazzi e le ragazze che non riescono a concludere la scuola superiore e stentano a trovare occasioni per un apprendistato o per un lavoro. Anche le occasioni di formazione gratuite sono rare e da cogliere al volo.

Per il prossimo anno scolastico la Soc. Coop. Aforisma, agenzia formativa accreditata, offre, per la sua sede di Pisa, due possibilità in più.

Gli studenti tra i 13 e i 18 anni in possesso del diploma di scuola media inferiore, potranno partecipare ai due progetti formativi MECCANO 4.0, per la formazione di Operatori Meccanici e FILI SOLIDALI, per la formazione di Operatori dell’abbigliamento : si tratta di corsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) triennali e interamente gratuiti in quanto finanziati con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientrano nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Il percorso formativo, parallelo ed equipollente ai percorsi professionali offerti dal sistema scolastico tradizionale, si svolge in ambienti più protetti, classi più ristrette (massimo 15 allievi) ed è caratterizzato da un maggior sbilanciamento sull’attività esperienziale e di alternanza scuola lavoro.

Per informazioni: telefonare allo 050/2201288 o scrivere ainfo@aforismatoscana.net