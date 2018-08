Il Pisa oggi in campo all’Arena. Pinna obiettivo sfumato. Si pensa al tassello difensivo. Eusepi, c’è anche la Casertana

PISA – È iniziata un’altra settimana di lavoro per il Pisa Sc nonostante il week end sul campo. I nerazzurri guidati da mister Luca D’Angelo si sono allenati ieri a San Piero a Grado.

di Antonio Tognoli

AMICHEVOLE. Questa mattina, martedì 21 agosto, è prevista una seduta all’Arena Garibaldi mentre mercoledì sera il Pisa Sc sarà impegnato a Ponsacco (ore 20.30) nel torneo intitolato a Lorenzo Ravagni.

Rinnovi. Intanto sul fronte mercato il Ds Roberto Gemmi, continua a lavorare per sistemare alcune situazioni. Il Pisa lavora ai rinnovi di Meroni, Cuppone e Cernigoi. Possibile che qualcuno andrà a giocare in prestito.

PINNA RINNOVA. Da Caserta invece giungono due notizie: il rinnovo fino al 2021 di Paride Pinna con la Casertana terzino che faceva al caso del 3-5-2 di mister D’Angelo e che quindi sfuma come obiettivo nerazzurro di mwrcato.

DUE PER LA DIFESA. Restano in piedi gli obiettivi legati alla difesa. In pole ci sono l’ex livornese Michele Franco e l’ex Ascoli Mignanelli. Il Pisa nelle prossime ore ci proverà per entrambi.

NEGRO – SICULA. Contatto anche tra Maikol Negro e la Sicula Leonzio. Le due parti stanno parlando ma il giocatore al momento non sembra interessato al trasferimento.

EUSEPI PIACE ALLA CASERTANA. Sempre da Caserta c’è la voce dell’interessamento della società campana per Umberto Eusepi. Su di lui ci sono anche Viterbese e Juve Stabia.