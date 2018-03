Pisa Ovest, 2004 campione con cinque giornate di anticipo

PISA – Con un rotondo 6-1 sullo Staffoli la categoria 2004 del Pisa Ovest guidata da Paolo Vaiani si aggiudica con cinque giornate di anticipo il campionato anche grazie al contemporaneo pareggio per 0-0 tra Casciana e San Giuliano.

105 gol fatti e nove subiti in nove giornate la squadra tenterà ora nelle ultime sfide di battere molti record.

LA PARTITA. Per quanto riguarda la partita di sabato disputata al campo comunale Alberone la gara è stata a senso unico con lo Staffoli che ha lasciato giocare senza dare troppa pressione e si è difeso come poteva. Il primo gol arrivava al 7′ con Kavaja che raccoglieva un cambio di gioco di Morganti e batteva il portiere con un rasoterra. Al 21′ raddoppio di Mustafa con una giocata personale: dribbling secco ad un difensore poi con il piatto destro batte il portiere avversario. Il primo tempo si chiude sul 2-0 per il Pisa Ovest. Nel secondo tempo dopo due minuti arriva il 3-0 con Lorenzo Tognetti, il capitano, che trasforma un rigore concesso per un fallo di mano su un precedente corner, con un tiro sotto la traversa. Cinque minuti dopo Morganti, tornato esterno basso di destra dopo l’uscita di Buquicchio arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone rasoterra infilato in porta da un difensore dello Staffoli. Autogol e 4-0. Al 47′ è ancora Lorenzo Tognetti a salire in cattedra segnando il 5-0 con un bel sinistro di controbalzo dal limite che si infila nell’angolino. Il sesto gol arriva invece a dieci minuti dalla fine con il solito Kavaja che schiaccia di testa in porta il perfetto cross del neo entrato Del Corso. Inutile il gol della bandiera dello Staffoli in chiusura di partita. Questa vittoria è il punto esclamativo di un campionato dominato dall’inizio alla fine e che vede il Pisa Ovest ancora a punteggio pieno alla ventunesima giornata con il miglior attacco e la miglior difesa del torneo. Una vittoria stra meritata per i ragazzi di Vajani. Un gruppo composto da ottimi giocatori a livello individuale e che ha dimostrato una forte identità collettiva di squadra in tutto il torneo.

IL TABELLINO. PISA OVEST: Tognetti C., BUQUICCHIO, Gori, Ugolini, Cherubini, Kavaja, Tognetti L. Sbrana, Morganti, Scuglia, Mustafa. All. Paolo VAIANI. RETI: Kavaja 2 Tognetti 2, Mustafa, autorete

LA ROSA. Giacomo Buquicchio

Francesco Cagnetta, Alessandro

Calderoni, Tommaso Cherubini, Nicola

Del Corso, Diego Di Coscio, Samuele

Di Sacco, Alessandro Faye, Luca

Gori, Ciro Kavaja, Niccolò Mendolia, Matteo Morganti, Samir Mustafa, Mattia

Paolicchi, Francesco Sbrana, Tommaso

Scuglia, Cosimo Tognetti, Lorenzo Tognetti, Federico Ugolini.

STAFF TECNICO. Allenatore: Paolo Vaiani. Allenatore in seconda Matteo Gronchi. Dirigenti accompagnatori Alessandro Morganti, Stefano Di Sacco.