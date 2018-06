Pisa Ovest. Al via la XIV edizione del Memorial Luigi Toni

PISA – Prenderà il via Venerdì 8 giugno presso il campo sportivo “Lido Luzzi” di Via del Capannone a Pisa il “Memorial Luigi Toni“, quattrordicesima edizione, dedicato al padre del main Sponsor della società sportiva Pisa Ovest che è stato per molti anni tra i più assidui e impegnati collaboratori della società ed oggi vede suo figlio Stefano proseguire nella sua attività in quanto sponsor ufficiale della società Pisa Ovest nata dalla fusione di Aurora, Sporting 2000 e Turris.

Il Torneo Luigi Toni e’ ormai uno dei piu’ importanti nel circuito pisano ed è inserito nel calendario eventi del Giugno Pisano. Quest’anno ai nastri di partenza ci saranno oltre al Pisa Sc ed il Livorno, Fiorentina, Pontedera, Pistoiese e naturalmente il Pisa Ovest. Le società professioniste parteciperanno con la Categoria 2007 mentre il Pisa Ovest prenderà parte al Torneo con la Categoria 2006 di mister Giancarlo Buffo. Domenica 10 giugno sono previste le finali del torneo.

Ma ecco il

il programma della tre giorni del Memorial Luigi Toni dedicato alla categoria Esordienti.

Venerdì 8 giugno

Ore 17 Pisa Ovest – Pontedera

Ore 18.15 Perdente 1 incontro – Pisa Sc

Ore 19.30 Pisa Sc – Vincente 1 incontro

Sabato 9 giugno

Ore 17 Livorno – Fiorentina

Ore 18.15 Perdente 1 incontro -Pistoiese

Ore 19.30 Pistoiese – vincente primo incontro

Domenica 10 giugno

Ore 17 Finale 5/6 posto

Ore 18.15 Finale 3/4 posto

Ore 19.30 Finale 1/2 posto

PISA OVEST, UN ANNO DA PROTAGONISTA. Al termine di questa stagione il Pisa Ovest ha raggiunto un grande traguardo vincendo il campionato con la Categoria 2001 di Mister Stefano Garuti e il prossimo anno prenderà parte al Campionato regionale con la Categoria Allievi 2002. La società inoltre è in attesa dei ripescaggi in quanto la Categoria 2003 di mister Paolo Pinzauti e’ arrivata seconda in campionato. Da segnalare anche gli ottimi risultati della Categoria 2004 di mister Paolo Vajani e il terzo posto della Categoria 2002 di mister Stefano Ammannati. Ma la cosa piu’ importante e’ la crescita del settore giovanile dal 2009 al 2005 dove la società di Porta a Mare ha avuto ottimi risultati nei campionati e sta avendo ottimi risultati nei tornei anche con squadre professioniste.