Pisa Ovest, Allievi 2004. Una tripletta di Nico Santi stende gli Ospedalieri nel derby tutto pisano

PISA – Il Pisa Ovest batte al campo Alberone gli Ospedalieri nel derby tutto pisano per 3-1. Grande protagonista della giornata l’attaccante di mister Claudio Barghini Nico Santi attaccante dal fisico portentoso classe 2004, che realizza una tripletta e porta a casa il pallone.



Una partita spettacolare del Pisa Ovest che con il suo bomber nel primo tempo crea molte palle gol, segnando la prima e la seconda rete in fotocopia entrambi da fuori area, con il numero sette davvero scatenato. IL risultato però poteva essere più rotondo per ls squadra di mister Barghini che chiudeva il primo tempo in vantaggio solo per 2-1.

Nel secondo tempo altre occasioni dei padroni di casa imprecisi e sfortunati davanti al portiere. A 20 minuti dal termine però arriva anche il gol di testa per Santi con un poderoso stacco in area su cross da destra: 3-1 finale con gli Allievi 2004 che si portano nelle prime posizioni della classifica raccigliendo il secondo successo consecutivo e portandosi dopo tre gare a quota 6 punti in classifica nells seconda fase del campionato. Questa la formazione scesa in campo contro gli Ospedalieri. Pisa Ovest La Delfa, Adami, Sbrana, Mendolia, Carelli, Gori, Santi, Ugolini, Cagnetta, Scuglia, Bevelaqua. All. Claudio Barghini.

Ufficio Stampa Asd Pisa OvestAntonio TognoliCell. 391.3383526

