Il Pisa Ovest batte il Ponsacco e si aggiudica il Memorial Anconetani

PISA – Il Pisa Ovest si aggiudica la seconda edizione del Memorial Romeo Anconetani riservata alle categoria 2004-2005 battendo per 1-0 in finale il Ponsacco di mister Emiliano Niccolini.

Il Pisa Ovest nel suo percorso per arrivare alla finale aveva sconfitto il Livorno e impattano con la Pistoiese mentre il Ponsacco ha sconfitto il Pisa Sc e pareggiato con la Pro Livorno. La squadra di Paolo Vajani deve fare a meno dell’infortunato Calderoni e conferma lo schieramento visto contro Livorno e Pistoiese.

Prima frazione di gioco equilibrata con il Pisa Ovest che si rende pericoloso con Mustafa che in avvio con un sinistro che termina sul fondo. Pochi istanti dopo è Cagnetta a calciare dai sedici metri di poco alto sopra la traversa. Il Ponsacco si rende pericoloso a metà tempo con una conclusione di Pieri di poco a lato. Nella ripresa continua l’equilibrio. Il Ponsacco manovra di più è crea due palle sottomisura che non sfrutta al massimo. Le occasioni migliori però sono del Pisa Ovest con il solito Samir Mustafa che al 18′ coglie in pieno la traversa. Nel finale il Pisa Ovest porta a casa partita e torneo. Grande discesa di Bevilacqua che viene messo giù in area. Per l’arbitro è rigore. Sul dischetto va Tognetti L. che spiazza il portiere ponsacchino. È il gol che premia il Pisa Ovest 2004 che vince l’ennesimo Trofeo e conferma la bontà della rosa che quest’anno però è stata dirottata nel girone Lucchese. Un altro banco di prova importante per la corazzata di mister Paolo Vajani. Al tavolo della premiazione presente il figlio di Romeo Adolfo Anconetani che ha consegnato la Coppa ai vincitori ed ha premiato il miglior giocatore del torneo il capitano Lorenzo Tognetti e il miglior portiere della manifestazione Filippo Matteoni.

PISA OVEST – PONSACCO 1-0

PISA OVEST: Tognetti C., Morganti, Buquicchio, Sbrana, Tognetti L., Cherubini, Kavaja, Ugolini, Cagnetta, Scuglia, Mustafa. Sono entrati Cini L., Mendolia, Cini A., Bevilacqua, Di Sacco. All. Paolo Vajani

FC PONSACCO: Matteoli, Tolomei, Ciampi, Nencioni, Arrighini, Ferrera, Ciampi, Campinoti, Pieri, Ercoli, Gliatta. Sono entrati Giuntini, Guerrini, Barsottini, Lilla, Uruci, Sbrana. All. Emiliano Niccolini

ARBITRO: Pes della sezione di Pisa

RETI: 69′ Tognetti L. (rig.)

Girone A

Pisa Ovest Livorno Academy 2-0

Livorno Academy – Pistoiese 0-2

Pisa Ovest – Pistoiese 1-1

Girone B

Pisa Sc – Ponsacco 0-3

Pisa Sc- Pro Livorno 3-1

Ponsacco- Pro Livorno 0-0

FINALE

Pisa Ovest – Ponsacco 1-0