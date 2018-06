Il Pisa Ovest categoria Allievi di Garuti campione toscano per la seconda stagione consecutiva

PISA – Il Pisa Ovest categoria 2001 si conferma campione toscano per il secondo anno consecutivo. La squadra di mister Stefano Garuti batte per 2-1 il Giovanile Monsummano allo stadio Palatresi di Cerreto Guidi nella finalissima Best Top Allievi.

Partita dominata dai ragazzi di mister Garuti che tuttavia vanno sotto dopo un errore difensivo a metà del primo tempo che porta in vantaggio il Giov. Monsummano. La prima frazione si chiude con gli avversari in vantaggio. Nella ripresa non cambia il copione del match con il Pisa Ovest padrone del campo. Bozzi, appena entrato dalla panchina pareggia e dopo occasioni gol a ripetizione il Pisa Ovest , sempre con Bozzi al 35’ si porta in vantaggio. Tra i migliori in campo Mannucci e Bizzi, anche se è molto difficile trovare chi non ha meritato nei ragazzi del Garuti che dopo la vittoria dello scorso anno alzano ancora il trofeo più importante della categoria.

Ecco l’elenco dei protagonisti al campo sportivo Palatresi di Cerreto Guidi: Ademaj, Esposito, Ugolini, Traso, Burchi, De Marchi, Cima, Doveri, Lazzeretti, Mannucci, Bozzi, Luschi, Barci, Mizioli, D’Antuono, Maini, Amato, Cutolo. All. Stefano Garuti.

Reti: Bozzi 2