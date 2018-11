Pisa Ovest, due convocazioni nella Rappresentativa Under 17 Allievi Regionali

PISA – Importante riconoscimento per il settore giovanile del Pisa Ovest che vede convocati due giovani promesse nella Rappresentativa Under 17 Allievi Regionali di categoria: Matteo Barsotti e Isaia Bertini.

Il giusto premio a due elementi che stanno disputando un grande campionato nel girone D del campionato Allievi Regionali. La squadra di mister Stefano Ammannati (quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta) e’ la seconda forza del torneo a cinque lunghezze dalla capolista Forte dei Marmi. E tra due settimane ci sarà il big-match tra le due formazioni al campo “Comunale Alberone” a Pisa.

La Rappresentativa Under 17 Allievi Regionali si radunerà mercoledì 21 novembre 2018 alle ore 14 presso il C.F.T. “Stadio Bozzi” Via S. Borgonovo (Due Strade) a Firenze per disputare un match di selezione, per formare la rappresentativa che andrà a partecipare all’edizione 2019 del Torneo delle Regioni.