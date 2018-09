Pisa Ovest, parte il campionato dei Juniores Provinciali di mister Garuti

PISA – Parte oggi, Sabato 29 settembre alle ore 15.30 l’avventura del Pisa Ovest nel campionato Juniores Provinciali.

Il Pisa Ovest è stato inserito nel girone della Lucchesia. E sarà un esordio niente male visto che a Musigliano di Cascina arriverà il favoritissimo Castelnuovo Garfagnana.

LE PAROLE DI GARUTI. “Siamo pronti a dare battaglia – esordisce il tecnico Stefano Garuti – da sabato ci attende subito un test difficile contro una delle favorite alla vittoria finale come il Castelnuovo Garfagnana”. Il tecnico del Pisa Ovest però è piuttosto fiducioso: “Questa squadra gioca insieme da tre anni è riuscita nell’impresa di vincere per due campionati consecutivi adesso cercherà il tris consapevoli che non sarà facile perché andremo a giocare in Lucchesia dove ci sono campi molto caldi con squadre che presenteranno in campo giocatori esperti rispetto ai nostri ragazzi che sono tutti del 2001 fatta eccezione per il portiere contro le altre squadre che schiereranno ragazzi del 2000”.

Ecco la rosa 2018-2019 e lo staff della formazione Juniores Provinciali

PORTIERE: Andrea Milano

DIFENSORI: Giacomo Chetoni, Federico Maini, Lorenzo Barci, Davide Traso (capitano)

CENTROCAMPISTI: Roberto Cutolo, Tiberio Burchi, Raul Borneo, Matteo Degl’Innocenti, Luca Esposito, Luca De Marchi, Giacomo Amato, Diego Cima, Pasquale Dantuono.

ATTACCANTI: Tommaso Picci, Daniele Mannucci. Diego Bozzi.

STAFF TECNICO.

ALLENATORE: Stefano Garuti

DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI:: Fabio Cutolo, Michele De Marchi, Andrea Burchi.