Il Pisa Ovest premiato al Gala del calcio pisano per la promozione in Seconda categoria

CALAMBRONE – Il Pisa Ovest mercoledì 31 luglio è stata premiato nell’ambito del Gala del Calcio pisano all’interno del centro commerciale Eliopoli a Calambrone nella rassegna organizzata dal quotidiano “Il Tirreno” e l’emittente radiofonica Radio Bruno per l’ottenimento della promozione in Seconda categoria dopo la finalissima dello scorso maggio vinta per 3-1 contro il Crespina.

A ritirare il premio per la società Pisa Ovest erano presenti il presidente Bruno Fiori e il vicepresidente Michele Ammannati.

“E’ con enorme soddisfazione che la società Pisa Ovest e’ stata premiata mercoledì 31 luglio al Gran Gala del calcio Pisano all’interno del centro commerciale Eliopoli di Calambrone afferma il presidente del Pisa Ovest Bruno Fiori – la nostra società è stata premiata come una delle società sportive migliori del calcio del territorio pisano e questo non può che riempirci di orgoglio”.

“È il premio ad una società sempre a lavoro per raggiungere i massimi risultati – ha detto il vicepresidente Michele Ammannati – quest’anno ci presenteremo con Allievi e Giovanissimi ed la prima volta con due squadre nei Regionali. Un grazie a Stefano Toni nostro Main Sponsor allo staff ai ragazzi e tutti quelli che danno il loro contributo per il Pisa Ovest nessuno escluso. Solo con l’aiuto di tutti si ottengono grandi risultati. Il nostro obiettivo è quello di migliorare ancora”.