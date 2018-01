Pisa Ovest sugli scudi nei tornei dell’Epifania

PISA – In attesa del ritorno in campo nei vari campionati il Pisa Ovest fa bella figura nei tornei disputati durante le festività.

Nel torneo della Befana infatti la formazione della categoria 2007 allenata da mister Cangiano ha sconfitto in finale il Migliarino, squadra ospitante per 1-0 con la rete decisiva di Oliva. Nelle due precedenti sfide il Pisa Ovest aveva sconfitto per 3-0 la Freccia Azzurra mentre aveva chiuso la gara contro l’Atletico Massaro sullo 0-0 evidenziando tuttavia una buona tenuta difensiva che le faceva chiudere il torneo senza incassare un gol. La finale contro il Migliarino era molto equilibrata nel primo tempo con una leggera supremazia dei padroni di casa che si fanno infilare da un preciso contropiede portato avanti da Bernacchi e ben finalizzato da Oliva. Secondo tempo in cui il Migliarino preme sempre di più ma non riesce a passare con una difesa del Pisa Ovest sempre molto attenta.

Ottima prestazione anche per i ragazzi della categoria 2010. Nel torneo Primi Calci organizzato dal Porta Piagge svoltosi nell’impianto di Via De Ruggero nette affermazioni dei ragazzi di mister Vericelli che sconfiggono per 2-1 il Gello regolando lo Spa Vecchiano per 1-0 ed infine sconfiggendo con un rotondo 4-0 i padroni di casa del Porta a Piagge. Sette le reti realizzare per i ragazzi di Porta a Mare da Stiller, De Robertis, Scuglia 2 e Paolucci 1.

Ottima sgambata anche per la categoria 2009 nel torneo di Pomarance dove i ragazzi di mister Cazzarotto hanno sconfitto per 5-1 il Palazzaccio e il Val di Cecina e per 9 – 0 l’Accademy Livorno.

FORMAZIONE PISA OVEST 2007: Bernardi, Bougrine, Bouzaiene, Burchetti, Croce, Del Nero, Oliva, Stiller, Cicala. All. Cangiano

FORMAZIONE PISA OVEST 2009: Shuaipi, Nuti, Bruno, Rastelletti, Crescenzo, Pandolfi. All. Cazzarotto

FORMAZIONE PISA OVEST 2010: Quassinti, De Robertis, Paolicchi Stiller, Scuglia, Scalsini, Pavel. All. Vericelli