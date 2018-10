Pisa Ovest, tutte le squadre in campo nel weekend. Incassi a favore dei Monti Pisani

PISA – Sarà un week end intenso per le squadre del Pisa Ovest impegnate nei vari campionati regionali e Provinciali.

In Terza categoria primo derby stagionale per la squadra di mister Dario Chelotti impegnata domenica (ore 15.30 a Musigliano di Cascina) contro il Pontasserchio con l’obiettivo di mantenere il primato in classifica. Obiettivo continuità anche per la formazione Juniores Provinciali di mister Stefano Garuti che dopo il primo successo stagionale ottenuto sette giorni fa contro il Giovanile Bientina, sfida sabato (ore 16) a Capannori il Folgor Marlia. Gli Allievi Regionali di mister Stefano Ammannati sono impegnati domenica (ore 11) nella difficile trasferta di Poggio a Caiano

Impegno casalingo per gli Allievi B di mister Lomonaco sabato al campo dell’Alberone (ore 15.30) nel derby pisano contro la ScintillaPisaEst. Impegno domenicale per i Giovanissimi di mister Paolo Vajani che si recheranno a S. Frediano (ore 11) per sfidare il Cascina nella quarta giornata del girone lucchese. In cerca di riscatto dopo la sconfitta a Ponsacco la squadra Giovanissimi B di mister Paolo Pinzauti impegnata domenica (ore 10) al comunale di Via Livornese a Porta a Mare contro il Sextum Bientina. Giornata di riposo per gli Esordienti 2007.

Ricordiamo che gli incassi di sabato 20 e domenica 21 ottobre delle gare casalinghe del Pisa Ovest saranno devoluti in beneficienza alle popolazioni dei Monti Pisani. Appuntamento invece per domenica 21 ottobre alle ore 12 ai campi sportivi del Pisa Ovest di Via Livornese per il pranzo di beneficienza della società per i Monti Pisani. Costo 15 euro, ricco menù. Per info e prenotazioni Tiziana 3382077250.

Ufficio Stampa Pisa Ovest