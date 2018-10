Pisa Ovest, un altro weekend da ricordare

PISA – È stato un weekend positivo per le squadre del Pisa Ovest impegnate nei vari campionati. Secondo successo consecutivo per la prima squadra nel campionato di Terza categoria.

I ragazzi di mister Chelotti espugnano il campo del Capannoli dimostrando la solita solidità in difesa e la cinicità in attacco. A decidere questa volta è il capitano Andrea Pecori. Primo sorriso per la squadra Juniores Provinciale. I ragazzi di mister Garuti con un gol per tempo si sbarazzino della Giovanile Sextum per 2-0 con le reti di D’Antuono su calcio di punizione e Cima al termine di una bella azione manovrata. Non conosce tregua di vittorie la squadra Giovanissimi guidata da mister Paolo Vajani che sconfigge con un perentorio 3-0 l’aquila Sant’Anna che aveva ottenuto prima del confronto con il Pisa Ovest due vittorie su altrettanti incontri. Reti dello scatenato Mustafa raddoppio di Calderoni e tris del rientrante Bevelaqua. Ed i gol potevano essere ancora di più. Grande prova anche per la categoria Allievi Regionali. Dopo il successo di Pietrasanta arriva infatti quello di Lido di Camaiore. I ragazzi di mister Stefano Ammannati dominano e vincono la dobbietta di Bertini e la rete di Barachini. Unica nota stonata della giornata la squadra dei Giovanissimi B di mister Paolo Pinzauti imbattuta fino a sabato che incappa in una giornata sfortunata a Ponsacco e non basta la sesta rete di Studiati Berni per avere la meglio del Ponsacco che prevale per 2-1 sulla formazione pisana. Ottime prestazioni anche per i più piccoli. Brillano infatti nei rispettivi confronti le categorie 2008 e 2009 contro il Migliarino e il Navacchio Zambra. Bella prestazione anche dei Pulcini che alla prima gara di campionato hanno la meglio sul Mda.

TERZA CATEGORIA

CAPANNOLI – PISA OVEST 0-1

PISA OVEST: Marianelli S., Chelotti, Coltelli, Ammannati, Batini, Marianelli M., Pecori An., Giuliacci, Carmignani, Pecori Ale, Granford. A disp. Milano, Mistretta, Lentini, Fiorini., Benvenuti, Cassano. All. Dario Chelotti

RETE: Pecori Andrea (rig.)

JUNIORES PROVINCIALI

PISA OVEST – GIOVANILI SEXTUM 2-0

PISA OVEST: Milano, Esposito, Traso, Maini, Cutolo, Cima, De Marchi, Amato, Burchi, D’Antuono, Mannucci. A disp. Bozzi, Degl’Innocenti,Borneo, Traso, Picci, All. Stefano Garuti.

RETI: D’Antuono, Cima

ALLIEVI REGIONALI

LIDO DI CAMAIORE- PISA OVEST 1-3

PISA OVEST: Antonini. Ugolini. Barsotti. Pardini D. Castellacci. Barachini. Spitale. Turini F. Bertini I. Mizioli. Bertini G. A disp. Fabbri. Marconcini. Pardini M. Fŕroku. Ghimenti. Gesi. Turini G. Boschetti. All. Stefano Ammannati

RETI: Bertini G. 2, Barachini

GIOVANISSIMI

PISA OVEST – AQUILA SANT’ANNA 3-0

PISA OVEST : Tognetti C.,Morganti, Cini A. (44′ Buquicchio ), Calderoni, Tognetti L., Cherubini, Kavaja, Ugolini, Sbrana (44′ Bevelacqua), Scuglia (65′ Mendolia), Mustafa’. A disp. Cini L., Di Sacco, Cagnetta. All.Paolo Vajani

RETI: 30′ Mustafa, 33′ Calderoni, 89′ Bevelacqua

“GIOVANISSIMI B”

PONSACCO – PISA OVEST 2-1

PISA OVEST: Pannocchia, Scalsini, Bellani, Andries, Davini, Falletta v, Barsacchi, Loguzzo, Studiati Berni, Ventavoli, Sciotti. A disp. Mani, Bozzi, Carelli, Cuozzo, Falletta g, Lupi, Parisi l, Poggi, Vallini. All. Paolo Pinzauti

RETE: Studiati Berni

Categoria 2008

Pisa Ovest – Migliarino

PISA OVEST: ibrhaim Karim, Antonelli

Biagi, Macchi, Bitozzi, Rossi, Del Torto

Scapellato, Bertini, Martinelli, Montagna

Lujo.

Categoria 2008

Navacchio zambra – Pisa Ovest

PISA OVEST: D’Arezzo, Cavallaro, Bitozzi

Macchi, Pinzauti, Tempesti, Chera, Del Torto, Vecchio, Rossi, Biagi

Categoria 2009

Pisa Ovest – Scintilla

PISA OVEST: Procopio. T., Procopio. L., Rastelletti, Raimo, Bruno, Lisuzzo, Nuti, Guarini, Botta.

Litorale pisano – Pisa ovest

PISA OVEST: Ficarra, Bonanni Shuaipi Paolicchi, Catalano, Pandolfi, Crescenzi. Montaldi.

Ufficio Stampa Pisa Ovest